Consegne di droga in monopattino in casa cocaina e hashish | arrestato un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Lugo per aver consegnato droga utilizzando un monopattino. Nella sua abitazione sono state trovate cocaina e hashish. L'operazione fa parte di una più ampia attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dalle forze dell'ordine nella zona.

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Lugo. Nel pomeriggio di giovedì, i militari della stazione di Massa Lombarda hanno arrestato un sedicenne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Caivano, spaccio in strada e droga in casa: arrestato 60enne con hashish, cocaina e 7mila euroArresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di ieri a Caivano, dove la Polizia di Stato ha fermato un...

Arrestato per droga il rapper Malacarne a Milano: addosso cocaina e hashish, in casa ketamina, mdma e ossicodoneEmilio Finzio, il rapper conosciuto come Malacarne o "Don Mala", è stato arrestato il 12 febbraio in viale Monza a Milano per droga.

Catanzaro, delivery della droga: linguaggio in codice e consegne a domicilio smascherateUn linguaggio in codice, frasi apparentemente innocue e appuntamenti fissati con un semplice ok. Dietro conversazioni brevi e allusive si celava, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un siste ... strettoweb.com

Dallo ‘sciroppo’ al ‘latte’, scoperto delivery della droga in codice in CalabriaSecondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i termini sciroppo , latte , nera , bianca , compresse , pillole e palla di Natale venivano utilizzati come linguaggio in codice per ... citynow.it

