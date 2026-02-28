Conducente di tir ferito da sparo sulla Sava-Francavilla Fontana Il 22enne è stato trasportato all' ospedale

Un giovane di 22 anni è stato ferito da un proiettile mentre guidava un tir sulla strada tra Sava e Francavilla Fontana. Il proiettile ha colpito la schiena dell’uomo, che è stato trasportato in ospedale. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabili o motivazioni dell’incidente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

