Condotta tranciata ripristinata la rete

Dopo ore di disagio tra il tardo pomeriggio e la sera di giovedì, a Codogno sono stati effettuati lavori per riparare una tubatura danneggiata. La rete idrica, che aveva subito interruzioni e irregolarità nell’erogazione dell’acqua, è stata ripristinata. L’intervento, che ha coinvolto tecnici specializzati, ha permesso di risolvere definitivamente il problema.

Dopo le ore di disagio, vissute tra il tardo pomeriggio e la serata di giovedì, per i diffusi cali di pressione e le irregolarità nell'erogazione dell'acqua, dovuti al danno provocato a una tubatura, a Codogno ieri è stato giorno dell'intervento risolutivo. I tecnici di Società acqua lodigiana sono infatti rimasti a lungo al lavoro nella zona della frazione Maiocca, per riparare la condotta tranciata accidentalmente, giovedì, da un mezzo agricolo nei pressi di via Varalli. L'allarme era scattato verso le 16.30, quando una tubazione del diametro di 15 centimetri è stata danneggiata durante alcune operazioni agricole. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del pronto intervento per mettere in sicurezza l'area, caratterizzata da una copiosa fuoriuscita d'acqua, e avviare le prime manovre di contenimento del guasto.