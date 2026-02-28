Compie 15 il gatto Larry | il vero e unico inquilino fisso di Downing street che ha accolto a suo modo i grandi del mondo

Larry, il gatto adottato da Cameron, compie 15 anni. È l’unico inquilino fisso di Downing Street e ha vissuto il passaggio di sette diversi primi ministri britannici. Durante il suo lungo soggiorno, Larry ha accolto, a modo suo, figure di spicco della politica mondiale. La sua presenza nella residenza ufficiale è diventata un punto di riferimento per molte persone.

Compie 15 anni Larry, il gatto adottato da Cameron che ha visto passare nella residenza ufficiale ben sette Primi ministri britannici. Iconiche le sue foto in compagnia dei grandi del mondo che ha spesso messo in difficoltà, come quella volta che Trump ha dovuto ritardare negli impegni ufficiali perché il gatto dormiva sotto la macchina utilizzata dal Presidente Usa a Londra.