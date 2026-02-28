Compagnoni | In lacrime per l' oro di Brignone E non ho pianto neppure per i miei

L'ex sciatrice ha raccontato di aver pianto per l'oro di Brignone, emozionata e sorpresa, ammettendo di essere rimasta in lacrime nonostante non avesse pianto nemmeno per i propri risultati. Ha spiegato che nessuno si aspettava questa vittoria, nemmeno la stessa Brignone, e ha descritto il momento come molto intenso e incredibile.

Se vivete su Marte e non conoscete Deborah Compagnoni, sentite un po’ qui. “Debby, ti rendi conto di cos’hai rappresentato per la mia generazione? Io sono del ’73, quando sciavate te e Tomba si fermava l’Italia. A scuola i prof interrompevano le lezioni e si accendeva la tv. Per noi ragazzini eri tutto. Insistevamo per avere i tuoi scarponi viola, gli XR9.”. È una delle tante domande fatte all’ex sciatrice durante il talk organizzato da Sportweek e Rinascente allo store di Piazza Duomo. E alla fine riassume un po’ tutto perché Debby è questa roba qui. Se non basta, qualche info per i ‘marziani’: classe ’70, tre ori e un argento ai Giochi, tre ori Mondiali e pure una Coppa del Mondo di gigante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

