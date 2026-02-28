Durante la partita tra Como e Lecce, Rodriguez ha segnato il gol che ha completato la rimonta della squadra di casa. Tra estate e gennaio, il Como ha investito più di tutte le altre squadre in Serie A, con un saldo tra entrate e uscite pari a -110 milioni di euro. La gara si è conclusa con questa vittoria.

Tra l'estate e gennaio il Como è la squadra in Serie A ad aver speso di più: il saldo sul mercato tra entrate e uscite è di -110 milioni di euro. Il doppio della Juventus, tanto per intendersi. Il Lecce è tra le poche ad avere, invece un saldo positivo: +9 milioni (30 di entrate e 21 di spese). Quanto sono diverse Como e Lecce lo spiegano i numeri. Il progetto ambizioso degli Hartono, portare la Champions sul Lago di Como (e poi chissà, perché questa proprietà avrebbe i numeri anche per lottare per lo scudetto prima e poi), e il Lecce che resiste, col calcio di provincia vero e un progetto senza debiti. E quanto simili Lecce e Como lo spiegano le competenze: due realtà che in Serie A, in modo completamente diverso, hanno tanto da insegnare anche alle big. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Como-Lecce diretta: Rodriguez completa la rimonta

Como-Lecce diretta: inizia la partitaTra l'estate e gennaio il Como è la squadra in Serie A ad aver speso di più: il saldo sul mercato tra entrate e uscite è di -110 milioni di euro.

Serie A, vola il Como: 3-0 a Lecce. Il Cagliari rimonta il Torino, sprofondo Fiorentina(Adnkronos) – Nella 17esima giornata di Serie A, vola in Como, che batte il Lecce 3-0 al Via del Mare con i gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas e sale...

Contenuti e approfondimenti su Como Lecce.

Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Como-Lecce: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Como-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Ritorna Nico Paz, Di Francesco si affida a Cheddira: le probabili formazioni di Como-Lecce.

Como-Lecce diretta Serie A: risultato in tempo reale e aggiornamenti LIVEGli uomini di Fabregas vogliono consolidare la propria posizione, quelli di Di Francesco alla ricerca di punti salvezza ... corrieredellosport.it

Diretta/ Como Lecce (risultato 1-1) streaming tv: Douvikas risponde a Coulibaly! (Serie A, 28 febbraio 2026)Diretta Como Lecce streaming video tv, oggi sabato 28 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. ilsussidiario.net

Serie A, in campo Como-Lecce: salentini a caccia di punti salvezza, i lombardi vogliono blindare l'Europa. Oggi alle 18 Verona-Napoli, Inter-Genoa. Domenica Cremona-Milan. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/c - facebook.com facebook