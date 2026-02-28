Como-Lecce diretta | la sblocca Coulibaly la riprede Douvikas

Durante la partita tra Como e Lecce, Coulibaly ha aperto le marcature, mentre Douvikas ha pareggiato per il Lecce. Tra estate e gennaio, il Como ha effettuato le operazioni di mercato con un saldo negativo di 110 milioni di euro, risultando la squadra di Serie A che ha speso di più in questa finestra. La partita si è conclusa con un risultato in parità.

Tra l'estate e gennaio il Como è la squadra in Serie A ad aver speso di più: il saldo sul mercato tra entrate e uscite è di -110 milioni di euro. Il doppio della Juventus, tanto per intendersi. Il Lecce è tra le poche ad avere, invece un saldo positivo: +9 milioni (30 di entrate e 21 di spese). Quanto sono diverse Como e Lecce lo spiegano i numeri. Il progetto ambizioso degli Hartono, portare la Champions sul Lago di Como (e poi chissà, perché questa proprietà avrebbe i numeri anche per lottare per lo scudetto prima e poi), e il Lecce che resiste, col calcio di provincia vero e un progetto senza debiti. E quanto simili Lecce e Como lo spiegano le competenze: due realtà che in Serie A, in modo completamente diverso, hanno tanto da insegnare anche alle big. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

