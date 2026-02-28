Una società di streaming, dopo aver perso una battaglia, sembra avviarsi verso una vittoria nella guerra dello streaming. Un noto adagio tra gli esperti finanziari afferma che spesso il miglior affare è quello che non si realizza. In questo scenario, la strategia adottata dalla compagnia sta attirando l’attenzione degli analisti e degli osservatori del settore.

Dopo il rilancio di Paramount Skydance per Waner Bros Discovery a 111 miliardi di dollari, il gigante dello streaming ha replicato con un "no grazie". E il mercato ha risposto con un balzo del 10 per cento del titolo. Mentre gli altri fondono per non affondare, Netflix ha vinto la guerra della credibilità C’è un vecchio adagio tra i più navigati operatori della finanza: “Il miglior affare è quello che non hai fatto”. Se poi, per non averlo fatto, ti staccano pure un assegno da 2,8 miliardi di dollari come “premio di consolazione”, allora non siamo più solo nel campo della prudenza, ma in quello del piccolo capolavoro strategico. Il 26 febbraio 2026 rimarrà negli annali non come il giorno in cui Netflix ha “perso” la guerra per Warner Bros. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Come Netflix, perdendo una battaglia, si avvia a vincere la Streaming War

Da "Una battaglia dopo l'altra" all'horror "I peccatori" al film Netflix con Ben Affleck e Matt Damon: i film da vedere in streaming a gennaio 2026Per iniziare bene l’anno nuovo arriva – su Netflix, Prime Video, Sky e le altre piattaforme – grande cinema in tv.

Il difficile mestiere del caregiver: "Sento che mi sto perdendo la vita". Un corso per vincere la solitudineDiminuzione del senso di frustrazione e del desiderio di ‘fuggire’ dal ruolo di caregiver, miglioramento del benessere psicofisico con la conseguente...

How to Retain Information

Contenuti utili per approfondire Come Netflix.

Discussioni sull' argomento Milioni di utenti potrebbero perdere l’accesso a Netflix la prossima settimana; Warner Bros. Discovery perde milioni di abbonati: la nuova strategia della piattaforma; Ecco cosa sapere sulla commedia romantica ispirata a Notting Hill (con Lisa delle Blackpink); 30 film da guardare su Netflix – Le novità di marzo 2026.

Netflix in Italia sta perdendo utenti! Disney+ e Prime Video invece li guadagnanoIl calo di Netflix in Italia è iniziato nel 2022 e ha continuato a manifestarsi nei dati del 2024. Secondo l'Osservatorio AGCOM, la media degli utenti unici mensili di Netflix è scesa da 9 milioni nel ... hwupgrade.it

Con un clamoroso colpo di scena, Netflix ha scelto di non rilanciare la propria offerta per Warner Bros., spianando così la strada a Paramount, che si profila come vincitrice nella corsa per il leggendario studio. "L’operazione che avevamo negoziato avrebbe g - facebook.com facebook