Come funziona e cos’è la pillola contro l’ansia | il boom del propranololo da Hollywood ai social
Il propranololo, un farmaco comunemente usato per trattare problemi cardiaci, sta diventando popolare anche tra le celebrità per ridurre l’ansia prima di eventi pubblici o interventi importanti. Negli Stati Uniti, numerosi attori e personaggi pubblici ricorrono a questa pillola per gestire l’ansia da prestazione, come prima di discorsi o apparizioni televisive. La sua diffusione ha avuto un notevole aumento, passando dai set cinematografici alle piattaforme social.
Sempre più celebrità ammettono di usare il propranololo prima di red carpet e discorsi pubblici. Ma il beta-bloccante nato per il cuore non è una “pillola della calma” e può avere rischi seri. Ansia prima di un evento importante, o di uno speech durante la notte degli Oscar? I vip, soprattutto americani, hanno risolto il “problema”. Una pillola di propranololo, farmaco betabloccante tradizionalmente prescritto per ipertensione e problemi cardiaci, e passa la paura. Il medicinale è diventato protagonista di una vera e propria mania, specialmente fuori dagli ambiti clinici. Celebrità, influencer e persino alcuni politici ne parlano apertamente... 🔗 Leggi su Panorama.it
