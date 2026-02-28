Il propranololo, un farmaco comunemente usato per trattare problemi cardiaci, sta diventando popolare anche tra le celebrità per ridurre l’ansia prima di eventi pubblici o interventi importanti. Negli Stati Uniti, numerosi attori e personaggi pubblici ricorrono a questa pillola per gestire l’ansia da prestazione, come prima di discorsi o apparizioni televisive. La sua diffusione ha avuto un notevole aumento, passando dai set cinematografici alle piattaforme social.

Sempre più celebrità ammettono di usare il propranololo prima di red carpet e discorsi pubblici. Ma il beta-bloccante nato per il cuore non è una “pillola della calma” e può avere rischi seri. Ansia prima di un evento importante, o di uno speech durante la notte degli Oscar? I vip, soprattutto americani, hanno risolto il “problema”. Una pillola di propranololo, farmaco betabloccante tradizionalmente prescritto per ipertensione e problemi cardiaci, e passa la paura. Il medicinale è diventato protagonista di una vera e propria mania, specialmente fuori dagli ambiti clinici. Celebrità, influencer e persino alcuni politici ne parlano apertamente... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Come funziona e cos’è la pillola contro l’ansia: il boom del propranololo da Hollywood ai social

