Il 28 febbraio 2026, a Sanremo, Salvatore Sellitti, conosciuto come Kenai, ha spiegato come è nata la canzone ‘Ossessione’ interpretata da Samurai Jay e in gara tra i Big. Sellitti è uno degli autori del brano, che partecipa alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana. La canzone è stata presentata durante una conferenza stampa dedicata alla kermesse musicale.

Sanremo, 28 febbraio 2026 – Salvatore Sellitti, in arte Kenai, è uno degli autori della canzone ‘Ossessione’ con la quale Samurai Jay è in gara fra i Big al Festival di Sanremo 2026. Salvatore, perché il nome d’arte Kenai? "Per ‘Koda, Fratello Orso’, è un classico Disney di una ventina d'anni fa ed era il mio film di animazione preferito quando ero piccolo. Poi, diciamo, io sono abbastanza orso anche nelle fattezze e così ho pensato che potesse essere il nome d’arte giusto”. Cosa hai pensato quando hai saputo che ‘Ossessione’ era stata presa per Sanremo 2026? "In quel momento io sono scoppiato, è stato bellissimo. E’ una sensazione incredibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come è nata ‘Ossessione’ di Samurai Jay? Lo racconta uno degli autori

Leggi anche: Canzoni Sanremo 2026, “Ossessione” di Samurai Jay

Leggi anche: Sanremo 2026, Samurai Jay – «Ossessione»

Tutto quello che riguarda Samurai Jay.

Temi più discussi: Samurai Jay a Sanremo 2026 con la sua Ossessione e la voglia di prendere la vita a morsi; Samurai Jay: A Sanremo porto la mia Ossessione. La citazione a Belen Rodriguez? Lei ha reagito bene; Sanremo 2026, Samurai Jay: Le promesse mi hanno cambiato la vita; Alla scoperta di Samurai Jay: La musica è la mia Ossessione.

Samurai Jay - ‘Ossessione’: voto 6.5Può diventare una piacevole ossessione. Non è una canzone profonda come gli abissi, ma a chi importa? E’ nata per farci ballare e ci riesce. E, vi dirò, ci riuscirà anche nei prossimi mesi. ‘Ossession ... quotidiano.net

Samurai Jay e Belen a Sanremo 2026: com’è nata la collaborazioneIl rapper racconta la nascita del pezzo in gara a Sanremo 2026 e la reazione di Belen Rodriguez alla sua inclusione nel progetto ... 105.net

Samurai Jay e Roy Paci ospiti a ExtraFestival Guarda l'intervista completa su radiosubasio.it #samuraijay #extrafestival #radiosubasio #sanremo2026 #roypaci @samuraijay @roypaci - facebook.com facebook

Serata cover dal ritmo latino: Belén al fianco di Samurai Jay per una “Baila Morena”, con la tromba live di Roy Paci #extrafestival x.com