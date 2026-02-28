Colpaccio Repubblica Dominicana! Sconfitti gli USA senza NBA nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027

La Repubblica Dominicana ha ottenuto una vittoria significativa contro gli Stati Uniti nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La partita si è svolta senza la presenza di giocatori provenienti dalla NBA. La competizione fa parte delle qualificazioni organizzate dalla FIBA, che coinvolgono diverse zone del mondo e determinano le squadre ammesse alla prossima edizione del torneo iridato.

Non solo in Europa si giocano le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Anche il resto del mondo ha i suoi tornei che portano alla prossima edizione iridata, nell’usuale suddivisione per zone che effettua la FIBA. E, in questo caso, ci occupiamo di quanto accade nelle Americhe, indicate come zona unica dalla federazione internazionale. Anche se gli USA, in questa fattispecie, non portano giocatori NBA, ha sempre un sapore particolare vedere gli uomini a stelle e strisce sconfitti. Nell’occasione a gioire è la Repubblica Dominicana, che alla Frontwave Arena (casa dei San Diego Clippers, franchigia affiliata dei Los Angeles Clippers, in G League) passa per 79-87. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Colpaccio Repubblica Dominicana! Sconfitti gli USA (senza NBA) nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 LIVE Gran Bretagna-Italia 48-75, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: gli azzurri prendono il largo nel quarto conclusivoFinisce qui: l’Italia batte agevolmente la Gran Bretagna per 57-93 e trova la seconda vittoria del girone D nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027!... LIVE Gran Bretagna-Italia 46-65, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: timida reazione britannica nel terzo quarto, gli azzurri non si scompongono46-70 Diouf col fade-away! Parziale aperto di 8-0 dell’Italia a cavallo dei due quarti, time-out Steutel.