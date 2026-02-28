Colleferro città in lutto per la morte del giornalista Gianluca Cardillo

Colleferro si trova in lutto per la morte di Gianluca Cardillo, un giornalista di 67 anni, che ricopriva il ruolo di Direttore Responsabile di

Si è spento a soli 67 anni il direttore responsabile di Cronache Cittadine. I funerali oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Barbara Colleferro piange la scomparsa di Gianluca Cardillo, 67 anni, Direttore Responsabile di "Cronache Cittadine". Giornalista di lungo corso e firma nota di numerosi quotidiani romani, Cardillo ha saputo raccontare il territorio con dedizione e competenza, legando il suo nome a testate storiche e a iniziative culturali che hanno profondamente valorizzato la nostra città. Negli anni alla guida del periodico, si è fatto instancabile promotore di iniziative di grande successo per la comunità, come il “Premio Cronache Cittadine” e l’Annuario dei personaggi colleferrini. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

