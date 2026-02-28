Clinton più grottesco della moglie | Epstein? Non sapevo fosse un orco

Bill Clinton ha ammesso di aver incontrato Jeffrey Epstein, definendo la loro relazione come una breve frequentazione interrotta subito dopo aver scoperto i crimini di cui Epstein era accusato, di cui sostiene di non aver avuto conoscenza diretta. A differenza della moglie, Hillary, che ha commentato in modo più grottesco, lui non ha cercato di negare i rapporti, limitandosi a precisare i tempi e le circostanze del loro incontro.

Durante l'audizione di giovedì al Congresso, Hillary Clinton ha dichiarato di non avere mai incontrato Jeffrey Epstein. Se è vero che la miglior difesa è l'attacco, l'ex segretaria di Stato e first lady americana ha invitato i rappresentanti a indagare su Donald Trump, chiamandolo a testimoniare sotto giuramento. «Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa», ha affermato. «Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini». Crimini di cui, giura, non sapeva niente. Di fronte a tante dichiarazioni e tanta sicurezza, dopo la lunga sessione con i deputati un giornalista le ha chiesto come mai nel...