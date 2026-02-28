clinton nega tutto e difende trump

Clinton ha dichiarato di non essere a conoscenza dei crimini compiuti da Epstein e ha affermato che, se avesse saputo, avrebbe denunciato personalmente la situazione e non si sarebbe mai imbarcato sul suo aereo. La sua difesa si concentra sulla negazione di qualsiasi coinvolgimento o consapevolezza delle attività illegali associate a Epstein.

L’ex presidente: "Non sapevo dei suoi crimini". E sul tycoon: "Non penso sia coinvolto" «Non avevo idea dei crimini commessi da Epstein. Se lo avessi saputo non sarei mai salito sul suo aereo, lo avrei denunciato io stesso. Ma non ho visto nulla e non ho fatto nulla di sbagliato». Bill Clinton si è difeso così davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che indaga sul caso Epstein e che, su impulso dei Repubblicani, sta puntando ora su di lui e sulla moglie Hillary i riflettori di una vicenda che rischia di trascinare nel fango la legacy dell’ex coppia presidenziale. È la prima volta che un ex presidente è costretto a deporre davanti al Congresso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

