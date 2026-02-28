Classifica FantaSanremo | Le Bambole di Pezza staccano tutti | finale apertissima E ora un messaggio per il nostro Tony Pitony

Durante la serata cover del Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza hanno ottenuto i punteggi più alti nella classifica di FantaSanremo, lasciando tutti gli altri concorrenti indietro. La gara si è aperta a molte possibilità con un finale ancora tutto da decidere. La serata ha visto emozioni, performance e bonus che hanno influenzato notevolmente i punteggi finali. È stato un evento ricco di sorprese e colpi di scena.

Che notte, ragazzi! La serata cover del Festival di Sanremo si è trasformata in un’autentica miniera d’oro per il FantaSanremo: emozioni, show, bonus a raffica e punteggi che hanno fatto saltare il banco. Come prevedibile, chi aveva già fatto capire di voler giocare “pesante” (in senso fantasanremese, ovviamente) non si è risparmiato nemmeno un secondo. Risultato? Cinque artisti sopra quota 100 punti e una classifica che si è improvvisamente riaccesa. A prendersi tutto sono state le Bambole di Pezza, che con un clamoroso 215 punti hanno firmato il record di serata e si sono issate al secondo posto della generale con 520 punti. Davanti restano LDA e AKA 7even, ancora saldamente in testa con 595 punti, ma ora con il fiato sul collo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Classifica serata cover 1 Ditonellapiaga con TonyPitony 2 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi 3 Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma 4 Bambole di Pezza con Cristina D'Avena 5 Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band #sanremo2026 #fantasanremo x.com