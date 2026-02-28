' Civil-mente' | nelle scuole di Capannoli si insegnano il rispetto e la legalità democratica

Il 25 febbraio le scuole primarie di Capannoli e Santo Pietro Belvedere hanno partecipato a un evento legato al progetto ‘Civil-mente’, promosso dall’APS Phosphoros con il sostegno della Regione Toscana. Durante questa giornata, studenti e insegnanti si sono impegnati in attività che hanno affrontato temi come il rispetto e la legalità democratica, portando avanti un percorso educativo dedicato alla cittadinanza attiva.

Il 25 febbraio, nell’ambito del progetto educativo e culturale ‘Civil-mente’, promosso in collaborazione con l’APS Phosphoros, con il contributo della Regione Toscana, le scuole primarie di Capannoli e Santo Pietro Belvedere si sono unite in un'importante giornata dedicata alla legalità e alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it I Carabinieri proseguono il ciclo di incontri sulla legalità nelle scuoleIeri all’Istituto IC Bosco Lucarelli grande partecipazione di 70 studenti delle terze classi I Carabinieri della Compagnia di Benevento proseguono... L’Arma dei Carabinieri promuove la legalità nelle scuole irpineTempo di lettura: 2 minutiProsegue in Irpinia il ciclo di incontri promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell’ambito del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Civil. Discussioni sull' argomento CIVIL-MENTE: educare al rispetto e alla legalità democratica. L’incontro con Don Armando Zappolini; Avis: Obiettivo ambizioso per il 2026: mille donazioni. Riconoscimento del servizio militare e civile nelle GPS: qual è il punteggio?Nuovo appuntamento con la rubrica L’avvocato risponde, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata ai temi del diritto scolastico, in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e L ... tecnicadellascuola.it Circolare sul contraddittorio nelle scuole, Frassinetti chiarisce: Non riguarda eventi che hanno un significato di alto valore umanitarioLa circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 7 novembre 2025, relativa all’organizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici nelle scuole, è stata al centro del question time in VII C ... orizzontescuola.it Yadda hukumar tsaro ta Civil Defence a jihar Katsina ta gano wurin da ake era bindigogi. Kakakin hukumar, SC Buhari Hamisu, a wani taron manema labarai ranar juma'a, ya ce sun kai samamen ne wurin da ke kauren Kore kan hanyar zuwa aramar huku - facebook.com facebook Aveva 93 anni l’ex tenente colonnello della Guardia #Civil, protagonista del fallito colpo di Stato del 23 febbraio 1981. L’annuncio del decesso è stato dato ai media da uno dei figli e dal legale della famiglia, Luis Felipe Utrera #Molina. Tejero divenne il simb x.com