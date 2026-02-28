Il 25 febbraio le scuole primarie di Capannoli e Santo Pietro Belvedere hanno partecipato a un evento legato al progetto ‘Civil-mente’, promosso dall’APS Phosphoros con il sostegno della Regione Toscana. Durante questa giornata, studenti e insegnanti hanno affrontato temi legati al rispetto e alla legalità democratica, coinvolgendo le classi in attività e discussioni su questi argomenti.

Il 25 febbraio, nell’ambito del progetto educativo e culturale ‘Civil-mente’, promosso in collaborazione con l’APS Phosphoros, con il contributo della Regione Toscana, le scuole primarie di Capannoli e Santo Pietro Belvedere si sono unite in un'importante giornata dedicata alla legalità e alla memoria storica. L’iniziativa, parte integrante di un percorso sulla cittadinanza democratica e sul contrasto alle mafie ha rappresentato un momento di forte partecipazione e crescita civica per i bambini coinvolti. L’incontro ha preso avvio dall’ascolto del podcast ‘Non abbiamo bisogno di eroi’, realizzato dagli alunni delle scuole primarie a seguito di un'attenta analisi di alcuni documentari sulla vita degli agenti di scorta di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

I Carabinieri proseguono il ciclo di incontri sulla legalità nelle scuoleSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Aggiornamenti e notizie su Civil.

Temi più discussi: 'Civil-mente': nelle scuole di Capannoli si insegnano il rispetto e la legalità democratica; Avis: Obiettivo ambizioso per il 2026: mille donazioni; A lezione di rispetto e legalità.

Riconoscimento del servizio militare e civile nelle GPS: qual è il punteggio?Nuovo appuntamento con la rubrica L’avvocato risponde, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata ai temi del diritto scolastico, in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e L ... tecnicadellascuola.it

Circolare sul contraddittorio nelle scuole, Frassinetti chiarisce: Non riguarda eventi che hanno un significato di alto valore umanitarioLa circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 7 novembre 2025, relativa all’organizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici nelle scuole, è stata al centro del question time in VII C ... orizzontescuola.it

Nei giorni scorsi è morto il Tenente Colonnello della Guardia Civil Antonio Tejero Molina, autore del tentato colpo di stato del 1981. "¡Quieto todo el mundo!": con questo ordine e la pistola in mano, Tejero guidò l'assalto al Parlamento spagnolo nel bel mez - facebook.com facebook

Aveva 93 anni l’ex tenente colonnello della Guardia #Civil, protagonista del fallito colpo di Stato del 23 febbraio 1981. L’annuncio del decesso è stato dato ai media da uno dei figli e dal legale della famiglia, Luis Felipe Utrera #Molina. Tejero divenne il simb x.com