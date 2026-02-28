Cittadella pareggia in casa | una partita intensa nel girone A di Serie C

Nel girone A di Serie C, il Cittadella e l'Ospitaletto si sono affrontati in una partita che si è conclusa con un pareggio. La gara si è svolta in casa del Cittadella e ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso, senza che siano stati segnati ulteriori dettagli sui momenti salienti o sui marcatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nella giornata di ieri, il Cittadella ha disputato un intenso incontro di Serie C, girone A, contro l’Ospitaletto, terminato con un pareggio emozionante di 2-2. La partita, giocata presso lo stadio comunale, ha visto entrambe le squadre esprimere un buon gioco, regalando agli spettatori momenti di grande intensità e colpi di scena. Il primo tempo è iniziato con il Cittadella in pressione, che è riuscito a sbloccare il match già al 7° minuto grazie a un gol di S. Rabbi, abile a superare la difesa avversaria. Solo due minuti dopo, però, M. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cittadella pareggia in casa: una partita intensa nel girone A di Serie C. Leggi anche: Serie C girone A Cittadella-Novara: le pagelle degli uomini di Iori Serie C, girone A, Alcione-Cittadella: le pagelle degli uomini di IoriCITTADELLA (3-5-2)Maniero 6; Angeli 5,5, Redolfi 5,5, Gatti 5; D'Alessio 6, Amatucci 5,5 (dal 36' s. Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Trevigliese vs Cittadella Vis Modena, il dopo gara di mister Gori, cronaca e tabellino (VIDEO); Serie D Girone D, pareggio beffa per la Trevigliese. De Respinis sigla il vantaggio, nel finale Sala trova l'uno a uno; Serie A femminile. Il Napoli, pareggia in casa con il Parma e fallisce l'aggancio alla Juventus; Serie D, gir. E. Il Terranuova Traiana pareggia in casa: le azioni salienti dell'1 a 1 contro il Ghiviborgo. Diretta/ Cittadella Ospitaletto (risultato finale 2-2): pari ricco di gol (27 febbraio 2026)Diretta Cittadella Ospitaletto streaming video tv: veneti per blindare i playoff, bresciani per la salvezza, 29^ giornata nel girone A di Serie C. ilsussidiario.net Top&Flop di Cittadella-OspitalettoSi chiude con un divertente 2-2 l'anticipo della ventinovesima giornata del girone A di Serie C Sky Wifi al Tombolato di Cittadella fra il Cittadella e l'Ospitaletto, ai padroni di casa ... tuttoc.com Venerdì 27/02/26 | ore 20.30 - Stadio Tombolato - Cittadella • #cittadellacalcio #campionato #sitadea #ospitaletto #citosp - facebook.com facebook