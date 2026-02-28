Circolavano su un' auto di grossa cilindrata a Gallarate trasportavano droga e migliaia di euro fermati

Da virgilio.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gallarate, una vettura di grossa cilindrata è stata fermata dalla polizia mentre trasportava droga e una grossa somma di denaro. A bordo c'erano un 24enne, arrestato, e un minorenne, denunciato, entrambi coinvolti nello spaccio. Sono stati sequestrati più di 350 grammi di sostanze stupefacenti e circa 4 mila euro in contanti.

Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione della Polizia Stradale nei pressi della barriera di Gallarate Ovest, Varese. Un giovane di 24 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre un minorenne è stato denunciato per lo stesso reato in concorso. L’intervento è avvenuto durante un controllo su un’autovettura di grossa cilindrata lungo l’autostrada A8, nel territorio del Comune di Gallarate. Gli agenti hanno sequestrato oltre 350 grammi di droga e più di 4.000 euro in contanti. Operazione della Polizia Stradale: i dettagli dell'intervento Perquisizione personale e veicolare:... 🔗 Leggi su Virgilio.it

circolavano su un auto di grossa cilindrata a gallarate trasportavano droga e migliaia di euro fermati
© Virgilio.it - Circolavano su un'auto di grossa cilindrata a Gallarate, trasportavano droga e migliaia di euro, fermati

Trasportavano 6 chili di droga, fermati e arrestati in autostradaL’operazione è stata coordinata dalla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord.

Leggi anche: Da un garage spuntano 7 Bmw e bolidi di grossa cilindrata: erano tutte auto rubate

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Circolavano.

Discussioni sull' argomento Sette italiani su dieci hanno un’auto (gli altri cercano parcheggio); CGIA | In Veneto tante auto vecchie ma i riparatori sono sempre meno; Neve su tutta la provincia ed è boom di chiamate per incidenti e auto senza dotazioni invernali: circa 100 interventi dei vigili del fuoco in Alto Adige (FOTO); Adolescenti rubano auto. Fermati dai carabinieri dopo la scorribanda.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.