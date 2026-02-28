Cinturrino scarica il primo avvocato la mossa dopo le scuse e il foglietto dal carcere che hanno irritato la famiglia della vittima di Rogoredo

Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Stato, ha deciso di licenziare il suo primo avvocato. Questa mossa arriva dopo le scuse pubbliche e un biglietto lasciato nel carcere, che hanno suscitato reazioni di irritazione nella famiglia della vittima dell’omicidio avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo a Milano. La vicenda si sviluppa nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.

Cambio di rotta per Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia di Stato attualmente in carcere per l’ omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano. Cinturrino ha infatti ufficialmente revocato il mandato al suo legale di fiducia, l’avvocato Piero Porciani. Al momento non sono state rese note le motivazioni dietro la revoca, né il nome del nuovo difensore. Proprio nei giorni scorsi, Porciani aveva depositato il ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione del poliziotto o la concessione degli arresti domiciliari. Le scuse alla polizia e il bigliettino. In queste settimane, Porciani si è spesso fatto portavoce diretto dell’agente dal momento del suo ingresso in carcere. 🔗 Leggi su Open.online

La lettera di scuse di Cinturrino dal carcere, il messaggio alla famiglia della vittima di Rogoredo: «Quel ragazzo doveva essere in prigione»Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia in carcere con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio...

Leggi anche: Rogoredo, lettera di scuse di Cinturrino dal carcere. La famiglia Mansouri: “Se è veramente pentito racconti tutto e sveli il ruolo dei complici”

Carmelo Cinturrino smascherato dai colleghi: «Chiamò i soccorsi in ritardo e mise la pistola vicino al corpo»Il racconto di Carmelo Cinturrino, cristallizzato nel verbale del 26 gennaio, è dettagliato e rafforzato dalla mimica. Mansouri «ha estratto dalla tasca questa pistola (appoggia ... ilmessaggero.it

«L’arma del pusher? Non c’era»: i 4 colleghi mollano l'agente Cinturrino | Nel palazzo dello spaccio: «Cosa vuoi? Crack, eroina?»Tutto va contro l’agente che ha sparato, indagato per omicidio volontario. Trovati due Dna misti sulla pistola giocattolo. I familiari di Abderrahim Mansouri: «Voleva denunciarlo perché chiedeva il pi ... msn.com

Il cattivo Cinturrino ammette di aver "messo la pistola vicino a #Mansouri perché temevo le conseguenze di quello che era accaduto” . #Salvini: da "sempre con i poliziotti” ora scarica la "mela marcia". Meloni “Non esiste alcun scudo penale”. Smontare il decret x.com

Vittorio Pisani, capo della polizia: "Via la divisa a Carmelo Cinturrino, lo destituiamo subito. Ha tradito" Niente più divisa per Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia fermato per l'omicidio volontario del 28enne ucciso con un proiettile alla testa nel - facebook.com facebook