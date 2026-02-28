Cinque minuti di illusione per il Lecce ma il Como non si scompone e scava il solco

Il Como ha battuto il Lecce 3-1 dopo che Coulibaly aveva portato in vantaggio i salentini. La squadra di casa ha reagito prontamente, ribaltando il risultato e consolidando il vantaggio nel corso della partita. La gara si è svolta senza ulteriori cambiamenti fino al suo termine, con il Como che ha mantenuto il controllo del gioco e ha ottenuto la vittoria.

COMO – Coulibaly illude il Lecce, ma il Como impiega pochi minuti a mettere le cose in chiaro e alla fine vince 3 a 1.Con i gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf già al termine del primo tempo i lariani avevano scavato un solo profondo che nella ripresa avrebbe potuto assumere dimensioni anche più. L'illusione dura cinque minuti, poi il Como annichilisce il LecceCOMO – Coulibaly illude il Lecce, ma il Como impiega pochi minuti a mettere le cose in chiaro e alla fine vince 3 a 1. Roma Como 1-0 LIVE: cinque minuti di recupero!La nuova giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026 propone una sfida dal sapore particolare: allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Como,...