Conti ha annunciato chi condurrà il Festival di Sanremo 2027, una scelta che non si era mai verificata in 76 anni di storia della manifestazione. La comunicazione è avvenuta in modo ufficiale e immediato, segnando un momento unico nel panorama degli eventi italiani. La notizia si aggiunge alla recente crescita degli ascolti durante il Festival di quest'anno, che ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Il Festival di Sanremo 2026 è già nella storia. Non solo per la crescita serata per serata, quando di solito gli ascolti calano o rimangono stabili, ma per l'annuncio ufficiale di chi condurrà la kermesse nel 2027. Non era mai avvenuto in queste circostanze e avverrà questa sera alla finale. Non si tratta delle solite indiscrezioni che ruotano intorno a Sanremo, l'evento televisivo più seguito e amato dagli italiani da 76 anni. Lo svela Carlo Conti alla conferenza stampa che precede la finale di Sanremo: "Ho avuto l'autorizzazione dai vertici Rai a poterlo dire solo stasera. Non è carino dirlo ora, lo dirò stasera ma non troppo tardi".

CHOC! CONTI SVELA CHI CONDUCE SANREMO 2027: MAI SUCCESSO IN 76 ANNI

