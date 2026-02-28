Chivu | L' eliminazione è passato ora guardiamo agli obiettivi rimasti

Cristian Chivu ha commentato la situazione dell’Inter in vista della partita contro il Genoa, affermando che l’eliminazione è passata e che ora si concentrano sugli obiettivi ancora da raggiungere. Ha parlato di come la squadra stia preparando la sfida e di come l’esperienza maturata possa aiutare nel proseguimento del campionato. La sua analisi si è concentrata su aspetti tattici e sulla determinazione del gruppo.

In vista della sfida tra l'Inter e il Genoa, Cristian Chivu ha fornito una lettura chiara della situazione in casa nerazzurra, offrendo indicazioni sull'approccio da adottare in un periodo di gare ravvicinate. Le considerazioni, raccolte da Dazn, si soffermano sulla gestione della rosa, sull'energia da recuperare e sulla necessità di mantenere una mentalità costante fino al termine della stagione. Non abbiamo tempo di pensare: si gioca ogni tre giorni, e serve ritrovare energie. La squadra ha mostrato buone risposte finora, ma è essenziale preservare la continuità e la stessa mentalità per affrontare le prossime sfide con determinazione.

