Il settore dei chip destinati all'intelligenza artificiale e ad altri utilizzi mantiene una posizione solida, anche se le valutazioni di mercato sono spesso molto vicine ai limiti e indicano una possibile correzione. Le aziende coinvolte nel settore continuano a competere per affermarsi, mentre gli analisti monitorano attentamente le dinamiche di prezzo e le prospettive di crescita. La situazione attuale lascia intravedere un equilibrio fragile tra domanda e valutazioni di mercato.

Il settore die chip per l'intelligenza artificiale (e non) conferma fondamentali nel complesso solidi, ma le valutazioni sono in molti casi piuttosto tirate, preannunciando la possibilità di una correzione. E' quanto emerge da una analisi di David Pascucci Market Analyst di XTB, su bilanci delle "Big Four" (Nvidia, TSMC, ASML ed STMicroelectronics). "Il settore dei semiconduttori è totalmente esposto all’AI: gli utili si fanno vedere, le aziende stanno andando molto bene anche in termini di fatturato e la crescita è palese" sottolinea l'analista, aggiungendo "i problemi arrivano... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Chip trainati dall'AI: chi vale di più e quali sono le prosperrive del settore

