chiediamo giustizia per evitare altre stragi

I familiari delle vittime della strage alla Lanterna Azzurra, che ha provocato la morte di cinque minorenni e di una madre, sono stati ricevuti ieri a Palazzo Chigi dopo aver inviato una lettera per chiedere giustizia. La loro richiesta mira a evitare future tragedie simili. La visita si è svolta nel contesto di un tentativo di sensibilizzare le autorità sulla vicenda.

Dopo una lettera inviata per richiamare l’attenzione, ieri i familiari delle vittime della strage della Lanterna Azzurra, cinque minorenni e una mamma, sono stati ricevuti a Palazzo Chigi. C’erano papà Giuseppe e mamma Paola, poi erano presenti i coniugi Fabini, genitori di Emma, Francesco Vitali, fratello di Benedetta, Paolo Curi, marito di Eleonora Girolimini e poi mamma Donatella, il papà e la sorella di Daniele Pongetti e i genitori di Asia Nasoni. Insieme a loro, Luigina Bucci, presidente di Cogeu, comitato genitori unito, nato dopo la tragedia dell’8 dicembre 2018. Assente per impegni istituzionali la premier Giorgia Meloni, i familiari delle vittime della strage di Corinaldo sono stati ricevuti dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri Carlo Deodato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

