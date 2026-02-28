Chi veste Laura Pausini per la finale di Sanremo | tutti i look sfoggiati nell'ultima serata

Nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha indossato diversi look. La cantante ha sfoggiato outfit differenti durante la serata finale, mostrando abiti scelti da vari stilisti. La serata ha visto la partecipazione di numerosi artisti, mentre il pubblico ha seguito con attenzione le esibizioni e i cambi di look della conduttrice. La manifestazione si avvia così alla conclusione con un’attenzione particolare agli abiti indossati.