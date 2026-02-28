Francesco Bechis è il nuovo compagno di Giorgia Cardinaletti, giovane e conosciuto giornalista. La relazione tra Cardinaletti e Cesare Cremonini si è conclusa alla fine del 2024 senza comunicazioni ufficiali. Bechis, professionista nel settore dell'informazione, è stato recentemente visto insieme a Cardinaletti in diverse occasioni pubbliche. La loro relazione è ora al centro dell’attenzione dei media italiani.

La storia tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini era terminata alla fine del 2024 senza spiegazioni pubbliche. Una relazione intensa ma sempre mantenuta lontana dai social, chiusa in silenzio e nel rispetto reciproco. Solo di recente il cantautore bolognese è tornato a parlare di quel legame, definendo la giornalista «centrale» in un momento importante della sua vita e rivelando che il brano Ragazze facili era nato proprio da un dialogo con lei. Nonostante la rottura improvvisa, i due sarebbero rimasti in buoni rapporti. Ora, dopo un periodo di discrezione, la giornalista del Tg1 sembrerebbe aver ritrovato serenità accanto al suo nuovo compagno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesco Bechis, il nuovo bello e giovane fidanzato di Giorgia Cardinaletti

