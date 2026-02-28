Che gol stava facendo Tonali! Pickford con la parata del giorno

Durante la partita tra Newcastle ed Everton, Tonali ha tentato un gol spettacolare, mentre Pickford ha compiuto una parata memorabile. Gli highlights della sfida mostrano i gol di Bratwaite, Beto e Barry per le Toffees, e quelli di Ramsey e Murphy per i Magpies, con il risultato finale di 2-3.

Gli highlights di Newcastle-Everton 2-3: gol di Bratwaite, Beto e Barry per le Toffees, Ramsey e Murphy per i Magpies. Nel recupero miracolo di Pickford su Tonali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

che gol stava facendo tonali pickford con la parata del giorno
Che gol stava facendo Tonali! Pickford con la parata del giorno

