Durante la quarta serata di Sanremo 2026, si è acceso un dibattito sui social dopo che è stata mostrata un’inquadratura ritenuta troppo distante, che avrebbe censurato un bacio tra Levante e Gaia. La scena, avvenuta durante un’esibizione dedicata alle cover e ai duetti, ha generato diverse reazioni, portando alla luce questa vicenda di presunta censura.

È bastato un’inquadratura “troppo lontana” per accendere il caso. A Sanremo 2026 ha suscitato sdegno sui social la presunta censura del bacio tra Levante e Gaia sul finire della loro esibizione alla quarta serata, dedicata alle cover e ai duetti. Levante, in gara con “Sei tu”, ha scelto l’amica e collega Gaia per reinterpretare “I maschi” di Gianna Nannini. Il bacio c’è stato, ma la ripresa da lontano ha alimentato dubbi e accuse verso la Rai e verso il regista Pagnussat. Dopo ore di illazioni, però, è arrivata la sua versione dei fatti. Sophie Codegoni svela il cantante più bello del Festival Sanremo 2026: Levante e Gaia insieme nella serata cover. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Censura sul bacio tra Levante e Gaia: parla il regista di Sanremo

“Il bacio tra Gaia e Levante? Nessuna censura, ecco perché non è stato ripreso”: parla il regista di Sanremo. E il video girato dalla platea diventa viraleC’è un momento dell’ultima serata di Sanremo, quella caratterizzata dalle cover e dai duetti, che ha smosso il web: il bacio, al termine...

Sanremo 2026, la Rai censura il bacio tra Levante e Gaia? Sul web scoppia la protesta socialUn gesto spontaneo, un cambio di inquadratura repentino e, nel giro di pochi minuti, migliaia di commenti sui social.

Sanremo 2026, censura sul bacio di Levante e Gaia: parla il regista del Festival e spiega il motivo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Censura.

Temi più discussi: Nessuna censura del bacio tra Gaia e Levante, il regista Rai spiega il motivo tecnico; Gaia e Levante, il bacio sul palco dell'Ariston. E sui social è polemica per il taglio. La Rai: Nessuna censura; A Sanremo il bacio di Levante con Gaia dopo il duetto sul brano 'I maschi'. Il regista del Festival: 'Nessuna censura'; Levante e Gaia, bacio sul palco a Sanremo. La regia non lo inquadra: Ma nessuna censura.

Sanremo 2026: dopo la censura a Gaia e Levante, scatta il bacio tra due uomini al DopoFestival. Ecco chiAl DopoFestival si apre il discorso sulla presunta censura durante l'esibizione di Levante e Gaia sul palco dell'Ariston, e scatta la contro risposta al cambio della regia. libero.it

Nessuna censura del bacio tra Gaia e Levante, il regista Rai spiega il motivo tecnicoNelle ore in cui impazza la polemica sul cambio di camera improvviso al momento del bacio tra le due artiste, arriva la spiegazione del regista Maurizio ... fanpage.it

CENSURA SOGGETTIVA Siate onesti e obiettivi. Nessun bacio è stato censurato a Sanremo. Post, meme e indignazioni sul nulla. Su qualcosa a cui tutti credono solo perché diventa virale. Senza verificare, approfondire, conoscere. Tutte le riprese delle esibi - facebook.com facebook

Levante e Gaia, bacio sul palco a Sanremo. La regia non lo inquadra: “Ma nessuna censura” x.com