C'è l'emergenza frane | Bilanci dei Comuni in tilt Il Governo ora si muova

Da lanazione.it 28 feb 2026

Le recenti allerte meteo hanno provocato numerose frane in diverse zone, mettendo sotto pressione i bilanci dei Comuni che devono affrontare interventi d’emergenza. Le autorità locali si trovano costrette a gestire situazioni impreviste mentre il Governo è chiamato a intervenire. La situazione richiede risposte rapide per contenere i danni e garantire servizi essenziali alla popolazione.

Pazzo meteo, frane e bilanci comunali sempre più gravati da interventi d’urgenza. Per il presidente della Provincia, Marcello Pierucci, la situazione è all’orlo e invoca il Governo affinchè venga varato un Piano nazionale sul dissesto idrogeologico "perchè ormai in tutta Italia, e anche nelle nostre colline e montagne, la situazione sta degenerando". Presidente Pierucci com’è la fotografia attuale? "Pesantissima in tutti i Comuni e non c’è consapevolezza a livello nazionale. Ormai gli eventi atmosferici che colpiscono il territorio provocano dissesti idrogeologici: ciò comporta ogni volta un intervento tempestivo di Comune e Provincia per liberare le strade ma poi la problematica resta se non si mette mano a un’azione strutturata e mirata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è l’emergenza frane : "Bilanci dei Comuni in tilt. Il Governo ora si muova"

Ispra: il 95% dei comuni italiani si trova in una zona a rischio per franeL’INDAGINE – Dopo quanto accaduto a Niscemi, dove il maltempo ha provocato una frana, il tema è tornato al centro dell’attenzione.

Ciclone Harry, il governo dichiara lo stato di emergenza in Sicilia. Le frane si estendono a Niscemi: più di 500 residenti evacuati – Il videoIl Consiglio dei ministri ha deliberato, su richiesta del governo regionale, lo stato di emergenza in Sicilia, stanziando complessivamente 100...

