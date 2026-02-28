CdS – Curtis Jones torna di moda e c’è un intreccio con Frattesi

Curtis Jones torna a essere al centro dell’attenzione nel mondo del calcio mentre si parla di un possibile intreccio con Frattesi. Il quotidiano Sport ha riferito che l’Inter si sta muovendo in vista della prossima stagione, con l’arrivo della primavera che potrebbe portare novità importanti. Nei commenti e nelle discussioni online si susseguono opinioni e ipotesi sui prossimi sviluppi.

2026-02-27 09:37:00 Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news del CdS: L' arrivo ormai imminente della primavera coinciderà in casa Inter con le prime mosse concrete in vista del futuro. La dolorosa e prematura eliminazione dall'Europa dà comunque già in questo momento alla dirigenza di viale della Liberazione la possibilità di prevedere quale possa essere il perimetro entro il quale lavorare nel prossimo mercato. Questo a prescindere da come finiranno campionato e Coppa Italia, che mettono in palio un margine sicuramente più ridotto rispetto alla Champions. L'obiettivo in viale della Liberazione sarà quello di creare i presupposti per essere ovviamente ancora competitivi in Italia, ma anche per garantirsi un futuro importante in campo internazionale.