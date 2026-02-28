caterina de santis e fabio brescia al bracco tra risate e intrighi familiari

Caterina De Santis e Fabio Brescia sono nel cast dello spettacolo “Una suocera croccante” al teatro Bracco, in scena dal 5 all’8 e dal 12 al 15 marzo 2026. La pièce coinvolge il pubblico con un mix di umorismo e situazioni familiari, portando in scena momenti di divertimento e tensione tra i personaggi. La rappresentazione si svolge in due turni di date distinte.

Caterina De Santis e Fabio Brescia al Bracco con “Una suocera croccante” dal 5 all' 8 e dal 12 al 15 marzo 2026. La storica sala di via Tarsia, da sempre presidio di un teatro popolare ma colto, propone lo spettacolo nei giorni feriali alle 21, il sabato alle 19.30 e la domenica alle 18.30, in due tranche di repliche: dal 5 all’8 marzo e dal 12 al 15. Un calendario che sembra disegnato per accompagnare lo spettatore in un crescendo di buonumore, quasi fosse un rituale settimanale di disintossicazione dalle cupezze del quotidiano. La trama, volutamente semplice e proprio per questo fertile di invenzioni sceniche, ruota attorno a una madre vedova e possessiva che tenta con ogni mezzo, anche i più grotteschi e improbabili, di impedire al figlio, rampollo facoltoso, di sposare una giovane commessa. 🔗 Leggi su 2anews.it

