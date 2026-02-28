Castiglione anziana cammina di notte in ciabatte e pigiama La salvano gli angeli dell’Arma

Due carabinieri in servizio nel centro di Castiglione delle Stiviere hanno notato un’anziana donna che camminava di notte indossando ciabatte e pigiama. Immediatamente si sono avvicinati per controllare la situazione e hanno assistito la donna, evitando che potesse trovarsi in pericolo. La donna è stata accompagnata in un luogo sicuro e messa in sicurezza.

Castiglione delle Stiviere (Mantova) – Camminava per strada in ciabatte e in pigiama, di notte. Tanto è bastato per mettere in allerta due carabinieri che in quel momento un turno di pattugliamento del centro di Castiglione delle Stiviere. I due hanno hanno notato una persona anziana che sembrava persa, confusa. Si sono avvicinati e le hanno chiesto se avesse bisogno di qualcosa. Da subito i militari si sono accorti che l’anziana, alquanto spaventata ed agitata, era in stato confusionale. Ma lei ricordava solamente il suo nome e cognome, non ricordando però il luogo in cui risiede. I militari l’hanno fatta accomodare a bordo della gazzella, anche per metterla al riparo dalle fredde temperature notturne e le hanno fatto indossare una delle loro giacche a vento dei carabinieri per proteggerla dal freddo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

