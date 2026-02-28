Tra i beni confiscati a Patrizia Gianferrari figurano cassette di sicurezza e appartamenti intestati ai figli Marco e Benedetto Camon, oltre ad altri soggetti. Tuttavia, le autorità hanno stabilito che questi beni sono stati acquistati con fondi provenienti da attività illecite riconducibili alla donna. La confisca riguarda quindi proprietà intestate ai familiari, considerate frutto di attività illecite.

Tra i beni confiscati a Patrizia Gianferrari, diversi erano intestati ai figli Marco e Benedetto Camon, e ad altri, ma sono stati ritenuti comprati con provviste illecite riferibili alla donna. Per Marco Camon, risultavano quote societarie, un’abitazione con garage a Castellarano (in via don Reverberi 25) acquistata nel 2007, conti correnti, un credito in una società pari a 150mila euro, una cassetta di sicurezza a Castellarano con preziosi per 12mila euro. Il tribunale ha analizzato se i beni potessero essere ricondotti suoi redditi e compatibili con la sua vita a Milano insieme alla compagna Irene Berzero, fashion blogger, e ai due figli.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cassette di sicurezza e appartamenti: la fortuna ‘spartita’ con i figli

Rapina record in banca, ladri irrompono nel caveau e svaligiano le cassette di sicurezza: rubati 30 milioni di euroIl colpo durante i giorni di chiusura per le festività natalizie: il muro bucato con un trapano "speciale".

Case popolari, al via i cantieri: "Ora appartamenti in sicurezza"di Barbara Calderola Prima di Natale l’annuncio del piano antidegrado, ora alle case popolari di via don Sturzo apre il cantiere.

Aggiornamenti e notizie su Cassette di.

Temi più discussi: Contanti in cassette di sicurezza: l'ipotesi di una sanatoria; Entra nel caveau di una banca per 'svuotarlo', ma rimane intrappolato: 9 ore per liberare il ladro; Cassette di sicurezza e appartamenti: la fortuna ‘spartita’ con i figli; Milano, ladro rimane bloccato nel caveau di una banca: liberato nella notte e arrestato.

Cassette di sicurezza e appartamenti: la fortuna ‘spartita’ con i figliTra i beni confiscati a Patrizia Gianferrari, diversi erano intestati ai figli Marco e Benedetto Camon, e ad altri, ... ilrestodelcarlino.it

Contanti in cassette di sicurezza: l'ipotesi di una sanatoriaCon 150 miliardi di euro in contanti fuori dal fisco, l'Italia valuta una voluntary disclosure. L'obiettivo è regolarizzare le somme senza trasformare la misura in un canale di riciclaggio per provent ... italiaoggi.it

InterNapoli.it. . "Sanremo ci ha reso popolari, così inondavamo Napoli di cassette subito dopo il festival di Sanremo". Peppe Frattasio di Mixed by Erry racconta come funzionava il sistema del falso negli anni '80. Puoi vedere l'intervista completa sul nostro cana - facebook.com facebook

#Arrestato il giovane che era rimasto bloccato nel #caveau di una banca a Milano: le immagini della videosorveglianza lo hanno mostrato impegnato nel tentativo di forzare le cassette di sicurezza. Per agire, si era intrufolato in orario di apertura in attesa poi x.com