Casertana tra Siracusa e derby | rientri in difesa e banco di prova in Sicilia prima della Salernitana

La Casertana si prepara alla sfida contro il Siracusa e affronta un importante banco di prova in Sicilia prima di incontrare la Salernitana. La squadra ha fatto rientrare alcuni difensori e si concentra sul migliorare la compattezza in vista delle prossime gare. La sfida in terra siciliana rappresenta un momento chiave nella stagione, con l’obiettivo di affinare le strategie e rafforzare la rosa.

Il pensiero corre inevitabilmente al derby con la Salernitana, un appuntamento che al "Pinto" manca da oltre un decennio. Ma prima c'è una tappa tutt'altro che interlocutoria: la trasferta di Siracusa. La Casertana è chiamata a dare seguito al successo convincente ottenuto sette giorni fa contro.