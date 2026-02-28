Caserta e il disastro delle piscine Chiarezza su via Laviano e corso Giannone

A Caserta, la situazione delle piscine pubbliche è critica, con cantieri inattivi e strutture che restano chiuse da tempo. La questione riguarda in particolare le aree di via Laviano e corso Giannone, dove non si registrano interventi né aggiornamenti ufficiali. La gestione degli impianti sportivi si presenta in uno stato di totale abbandono, causando disagi agli utenti e preoccupazioni tra cittadini e esercenti.

La gestione degli impianti sportivi a Caserta è ormai al collasso, tra cantieri fermi e strutture chiuse da anni. Lo Stadio del Nuoto di via Laviano, di competenza provinciale, resta un cantiere bloccato nonostante gli annunci di interventi milionari, mentre la piscina di corso Giannone, sotto la.