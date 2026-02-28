Da Paderno Dugnano a Bollate e Senago, vengono organizzati incontri pubblici dall'Asst Rhodense per illustrare ai cittadini le nuove Case di Comunità, una delle componenti principali della riorganizzazione della sanità locale. Gli eventi sono stati pianificati per fornire informazioni sui servizi e le modalità di accesso. La serie di incontri prosegue sul territorio con l’obiettivo di coinvolgere direttamente la popolazione.

Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, in. Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Case di comunità da Paderno Dugnano a Bollate e Senago, incontri di presentazione sul territorio

Ladri scatenati nelle feste, da Bollate a Saronno e dintorni; Lotteria Italia premia Paderno Dugnano e LimbiateLa nuova edizione de ilnotiziario si apre con un bilancio amaro delle festività: “Ladri scatenati nelle feste”, un’ondata di furti che ha colpito...

Case di Comunità, obiettivi del 2026: "Ce ne saranno undici sul territorio"Nel territorio dell’Asst Melegnano-Martesana, nel 2026 verrà completata la messa a disposizione delle Case di Comunità, 11 in totale, alcune delle...

Altri aggiornamenti su Case di.

Temi più discussi: Sanità, inaugurati l'Ospedale di Comunità e la Casa della Comunità Santa Caterina; Un nuovo ospedale e due case della comunità a Roma, Rocca: Presto l'accordo con i medici; ASL TO3, le Case della Salute evolvono in Case di Comunità Spoke; Case di Comunità, bando a rischio flop in Liguria: Troppe incompatibilità per chi partecipa.

Case di comunità da Paderno Dugnano a Bollate e Senago, incontri di presentazione sul territorioProseguono sul territorio gli incontri pubblici promossi da Asst Rhodense per presentare ai cittadini le nuove Case di Comunità, uno dei cardini della ... ilnotiziario.net

Ospedali e Case di Comunità ultimati entro marzo: pronta un’intesa Comuni-AspUn protocollo da siglare a metà marzo per l’integrazione socio-sanitaria nel distretto D48, che vede Siracusa comune capofila. E’ la determinazione emersa questa mattina dalla conferenza dei sindaci, ... siracusaoggi.it

Felitto, accoglienza: al via la progettazione case di comunità destinate ai profughi provenienti dai Paesi in guerra. Leggi:: https://shorturl.at/EZUUd #felitto #profughi #accoglienza - facebook.com facebook

Mastrovincenzo (Pd), 'ritardi allarmanti su ospedali e case di comunità'. "Sedici strutture lontane dal traguardo, difficile completarle in quattro mesi" #ANSA x.com