Carly Paoli la cantante tra disciplina e nostalgia | Sul palco devo guidare l’emozione

Carly Paoli è una cantante che ha attraversato diverse tappe della sua vita, passando dalla Puglia all’Inghilterra. Sul palco si impegna a guidare le emozioni del pubblico, mantenendo un equilibrio tra disciplina e nostalgia. Nelle sue parole, parla del suo percorso fatto di fede, studio e sogni latini, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza artistica.

Carly Paoli non costruisce il suo racconto sull’enfasi. Non cerca la frase solenne. Quando una domanda diventa troppo seria, sorride, alleggerisce, poi risponde con misura. È una forma di pudore, ma anche di controllo. La sua identità sembra stare proprio lì: tra intensità e disciplina. Classe 1989, padre inglese e madre di origine pugliese, cantante lirica e classica, Carly Paoli ha iniziato prestissimo a giocare con la sua voce. A tre anni imitava i personaggi dei musical, a cinque cantava su un autobus inglese ricevendo le prime monete come fosse già un mestiere. Poi le borse di studio, il conservatorio, i grandi palchi, l’inno del Giubileo, i duetti con artisti che da bambina guardava in televisione e il complimento più bello ricevuto da Papa Francesco, “la voce di un angelo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

