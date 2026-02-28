Durante la conferenza stampa finale del Festival, Carlo Conti ha criticato pubblicamente Alessandro Gassman, commentando che poteva partecipare senza problemi e accusando la Rai di aver mentito nelle settimane precedenti. La polemica si è scatenata quando Conti ha espresso queste affermazioni in modo diretto, smontando le dichiarazioni di Gassman davanti a tutti i presenti.

La bomba esplode nella conferenza stampa finale del Festival: Conti sbugiarda Alessandro Gassman davanti a tutti. Ma allora perché nessuno gli ha mai detto la verità? Scandalo Rai a Sanremo 2026. Carlo Conti ha mentito a tutti? La verità sulla polemica più esplosiva di Sanremo 2026 è appena venuta a galla. Alessandro Gassman aveva accusato il Festival di avergli vietato di salire sul palco col figlio Leo, cantante in gara. Una regola non scritta, sembrava. Un trattamento ingiusto. E sui social era esplosa la bufera. Ma oggi, 28 febbraio, nella conferenza stampa della finale, Carlo Conti ha risposto punto per punto. E la versione che ha dato cambia tutto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Carlo Conti smonta Gassman in diretta e lo fa a pezzi: "Poteva venire, nessuno lo ha vietato!" La Rai mente da settimane?

