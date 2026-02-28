Card finale di Elimination Chamber 2026 | match e sorprese

L’evento Elimination Chamber 2026 si avvicina, con l’attenzione rivolta alle sfide e alle sorprese che offrirà. La card finale della serata include diversi match di grande rilievo e attira l’interesse dei fan. La WWE sta organizzando un evento che promette colpi di scena e incontri di alta intensità, con protagonisti i wrestler più noti del roster.

La WWE si prepara ad accendere l’atmosfera con uno dei suoi eventi più attesi, che si svolgerà questa sera nello storico United Center di Chicago. L’occasione propone un ricco cartellone di incontri che promettono spettacolo, adrenalina e emozioni, con sfide di grande rilievo che avvicinano alle protagoniste di WrestleMania 42. Al centro dell’attenzione l’atteso combattimento per il **World Heavyweight Championship** tra il campione in carica, CM Punk, e il rivale di lunga data Finn Balor. La posta in palio è alta, e la sfida promette di essere uno degli incontri più intensi della serata. Per la divisione femminile, la campionessa attuale, Becky Lynch, difenderà il suo **Intercontinental Title** contro AJ Lee, in un match che potrebbe definire ulteriormente le dinamiche del roster femminile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Card finale di Elimination Chamber 2026: match e sorprese Card completa di Elimination Chamber 2026: match e sorpreseIl prossimo evento premium della WWE si distingue come una serata decisiva per la scena scenografica della federazione: Elimination Chamber 2026. Card aggiornata di Elimination Chamber 2026: match e sorpreseElimination Chamber si appresta a essere il prossimo grande appuntamento della WWE, una serata premium che promette scontri decisivi e qualifiche... WWE Elimination Chamber 2026 Match Card Predictions Aggiornamenti e notizie su Elimination Chamber. Temi più discussi: WWE Elimination Chamber 2026: Scheda degli Incontri, Data, Orario, Storia, Aggiornamenti; Elimination Chamber 2026: i pronostici e l’analisi completa del PLE; WWE: Sorpresa a SmackDown, Kiana James beffa le pluricampionesse e va ad Elimination Chamber; I Miti del Wrestling: Info & Card finale Il Ritorno dei Gladiatori. WWE: Card aggiornata (24 febbraio) di Elimination Chamber 2026Scopri con Spazio Wrestling, la card aggiornata di WWE Elimination Chamber, prossimo PLE che si terrà a Chicago ... spaziowrestling.it WWE Elimination Chamber 2026: Scheda degli Incontri, Data, Orario, Storia, AggiornamentiLe scommesse sul match della Elimination Chamber 2026 si intensificano, mentre ciascun sottotitolo mette in luce i cambiamenti di momentum. worldwrestling.it WWE: Jey Uso out dall'Elimination Chamber, il suo posto preso da Logan Paul x.com STANOTTE, i partecipanti al Men’s Elimination Chamber Match si incontreranno a WWE SmackDown! Scopri la preview tinyurl.com/3bfn4p66 Non perderti il nuovo episodio dello show live con commento in italiano, a partire dalle 2:00 su discovery+! #Disco - facebook.com facebook