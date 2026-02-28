Carambola fra quattro mezzi in piena notte una vittima e tre feriti in A1

Nella prima mattina di oggi, alle 3:50, quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla A1 nel modenese, nel tratto di Castelfranco Emilia vicino al confine con Bologna. Una persona è deceduta mentre altre tre sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato nel pieno della notte e ha coinvolto veicoli che percorrevano lo stesso tratto autostradale. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica.

Una notte di sangue lungo l'Autostrada del Sole nel modenese. Intorno alle 3:50 di oggi, infatti, si è verificato un incidente che ha coinvolto ben quattro autovetture: è accaduto nel tratto che attraversa il territorio di Castelfranco Emilia, quasi al confine con il bolognese.Il bilancio dello.