‘Capannori Shuttle’ Il programma dei tour
Il Comune di Capannori ha annunciato il ripristino del servizio di navetta turistica ‘Capannori Shuttle’ a partire da domenica 8 marzo, in concomitanza con il primo fine settimana della XXXVII Mostra ‘Antiche Camelie della Lucchesia’. Il programma dei tour sarà attivo durante l’evento, con il patrocinio dell’Ambito Turistico della Piana di Lucca. La navetta collegherà diverse località della zona per i visitatori.
Riparte domenica 8 marzo, in occasione del primo fine settimana della XXXVII Mostra ‘Antiche Camelie della Lucchesia’, la navetta turistica ‘ Capannori Shuttle ’ promossa dal Comune di Capannori, con il patrocinio dell’Ambito Turistico della Piana di Lucca. La navetta, che parte dalla stazione ferroviaria di Lucca e con pick up su richiesta anche da Piazza Aldo Moro, durante tutte le domeniche in cui si svolge la Mostra delle Camelie (dunque fino al 29 marzo) propone tour di un’intera giornata che prevedono la visita alla mostra, con degustazione in loco e la visita al parco di Villa Reale o di Villa Torrigiani. Da aprile a fine ottobre, inoltre, ogni domenica mattina, la navetta porterà i turisti alla scoperta delle bellezze delle varie aree del territorio con tour di mezza giornata, accompagnati da guide turistiche o ambientali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scarti dei prodotti tessili. A Capannori si raccolgono 1,5 kg per abitante all’annoCAPANNORI A Capannori gli scarti tessili raggiungono la quota di 1,5 chilogrammi per abitante, dato in calo per la presenza del servizio a chiamata.
