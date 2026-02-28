Canzoncina e balletto mentre il mondo trema | Alessandra Moretti nella bufera per il video da Bruxelles

Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico, ha pubblicato un video in cui canta in playback la canzone “Che fastidio” mentre esegue un balletto a Bruxelles. L’operazione, mirata a distogliere l’attenzione dalle inchieste pendenti da parte dei magistrati belgi, non ha riscosso il successo sperato. Il video è stato condiviso sui social e ha suscitato numerose reazioni.

Il tutto girato tra i banchi dell'Europarlamento. Non proprio la sede ideale per fare i balletti e le canzoncine sceme. Alla fine del reel, inoltre, appare il logo del gruppo di appartenenza dell'eurodeputata, ovvero S&D, il gruppo dell'alleanza progressista dei socialisti e democratici in Europa. Il post è apparso sulla pagina Instagram di Moretti nella serata di venerdì 27 febbraio con rara intempestività. Poche ore dopo il mondo s'è svegliato sull'orlo di un conflitto epocale, mentre sulla pagina social di LadyLike campeggia la canzoncina. Nel dicembre scorso il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate.