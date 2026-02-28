canto libero oggi sold out e nuova data

Oggi al Politeama il concerto di Canto Libero è andato tutto esaurito. Si tratta di uno spettacolo che rende omaggio al periodo d’oro della coppia Battisti-Mogol, coinvolgendo il pubblico con un repertorio di successi. Alla fine dello spettacolo è stata annunciata una nuova data per l’evento.

Oggi al Politeama Canto libero, non un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica coppia Battisti - Mogol. La serata è sold out, ma visto il grande successo delle prevendite, gli organizzatori hanno previsto una nuova data: il 10 maggio alle 20.30 sempre al Politeama, la vendita dei biglietti è già partita su Ticketone o circuito Boxoffice. E’ ormai una lunga storia di successi quella di Canto Libero, che ha anche la "benedizione" ufficiale dello stesso Mogol, che più volte è salito sul palco della band, a testimonianza di un rapporto di stima e collaborazione. Lo spettacolo ha alle spalle quattro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

