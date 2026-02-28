Cantieri aperti a Monticelli e Basilicagoiano

A Monticelli Terme sono iniziati i lavori per il rifacimento di due attraversamenti pedonali in via Montepelato Nord, con cantieri aperti nei giorni scorsi. Le operazioni coinvolgono le strade di Monticelli e Basilicagoiano, dove sono stati avviati i lavori di riqualificazione delle zone pedonali. Le attività di cantiere sono attualmente in corso e interessano le rispettive arterie stradali.

Sono iniziati in questi giorni, a Monticelli Terme, i lavori per il rifacimento di due attraversamenti pedonali in via Montepelato Nord. La via era stata oggetto, nei mesi scorsi, di un importante progetto di riqualificazione dell'asfalto e dei marciapiedi sul lato est, con la sostituzione dei.