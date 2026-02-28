Tutto pronto per la finale di Sanremo e anche gli altri programmi agiscono di conseguenza. Stasera, infatti, "C'è posta per te" non andrà in onda, proprio per la consapevolezza che moltissimi spettatori sceglieranno di assistere all'ultima serata della celebre kermesse musicale. A quanto pare si tratta ormai di una prassi. L'ultima volta che Maria De Filippi ha cercato di competere con il Festival il risultato non è stato troppo incoraggiante, se si considerano gli ascolti. Quella sera, infatti, la puntata ottenne soltanto il 12,3% di share, con 2,6 milioni di spettatori. Numeri davvero molto bassi rispetto alla norma, che supera il 25%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cancellato "C'è posta per te", ecco perché il programma della De Filippi non andrà in onda

Can Yaman a C’è Posta per Te: perché la puntata andrà in onda nonostante l’arresto e il rilascioCan Yaman sarà regolarmente in onda a C’è Posta per Te nella puntata di sabato 10 gennaio: perché Mediaset e Maria De Filippi hanno deciso di non...

“C’è Posta Per Te”: il programma di Maria De Filippi torna con una nuova collaborazioneIl celebre show “C’è Posta per Te” ospiterà un progetto emozionale che celebra il contatto umano e le relazioni autentiche La prossima stagione di...

Una selezione di notizie su Cancellato.

Temi più discussi: C'è posta per te cancellato, salta la puntata di stasera: la decisione di Mediaset; Il postino di Maria De Filippi a Foggia: le lacrime di mamma Annarita non bastano, i figli chiudono la busta - FoggiaToday; C'è posta per te cancellato, Maria De Filippi corre ai ripari: la strategia di Mediaset contro Sanremo 2026; Da oggi il referendum sulla giustizia è un voto su Giorgia Meloni.

C'è posta per te cancellato, salta la puntata di stasera: la decisione di MediasetPerché C'è posta per te non va in onda stasera - sabato 28 febbraio. La scelta radicale di Mediaset per salvare lo show di Maria De Filippi. libero.it

C’è Posta per Te NON VA IN ONDA: ecco la scelta di Mediaset per staseraQuesta sera, sabato 28 febbraio, i telespettatori di Canale 5 resteranno senza uno dei programmi più amati del palinsesto: C’è posta per te non andrà in onda. Il people show condotto da Maria De ... tuttosulgossip.it

* 19165 (PISA C.LE-AULLA LUNIGIANA) cancellato da PISA C.LE a PIAZZA AL SERCHIO * 4133 (PISA C.LE-ROMA TERMINI) cancellato da GROSSETO a ROMA TERMINI * 19122 (GROSSETO-SIENA) cancellato * 18947 (FIRENZE SMN-PONTASSIEVE) ca x.com

Post pubblicato e poi cancellato da Alessandro Gassmann dopo la serata Cover del 76° Festival di Sanremo. L’attore, padre di Leo Gassmann in gara, ha parlato sui social di “regole non uguali per tutti”, facendo riferimento alla partecipazione di Gianni Moran - facebook.com facebook