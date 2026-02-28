campi alessandro benvenuti e marina massironi in scena al teatrodante

Domenica al Teatrodante di Firenze vede in scena Alessandro Campi, Alessandro Benvenuti e Marina Massironi. La giornata è dedicata interamente al teatro e alla parola d’autore, con spettacoli e testi interpretati dagli artisti. L'evento si svolge nel pomeriggio e coinvolge il pubblico presente, offrendo un'occasione di incontro tra attori e spettatori. La programmazione comprende diverse rappresentazioni che si susseguono durante tutta la giornata.

Firenze, 28 febbraio 2026 – Una domenica interamente dedicata al teatro e alla parola d’autore quella del 1° marzo al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23): protagonista sarà l’attore, regista, sceneggiatore e musicista italiano Alessandro Benvenuti che andrà in scena con l’attrice Marina Massironi alle 21 con lo spettacolo “ La tigre” di Ramon Madaula, nella versione italiana di Pino Tierno, la regia di Alessandro Benvenuti, una produzione Attori & Tecnici. “La tigre” è la paura che tutti abbiamo e che, impossibile da nascondere, va solo accettata e gestita come meglio si può: la condizione nella quale, più o meno, ognuno di noi oggi si trova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

