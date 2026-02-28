Camionista ucciso dal carico Tutti assolti

Il tribunale ha stabilito che non ci sono responsabili nell’incidente in cui ha perso la vita un autotrasportatore di 50 anni. La tragedia si è verificata mentre l’uomo stava svolgendo il suo lavoro e il caso si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati coinvolti. Nessuna persona è stata condannata per la morte sul lavoro dell’autotrasportatore.

Resta senza colpevoli la morte sul lavoro di Furio Ambrogio Frigerio, 50enne autotrasportatore di Valmadrera che il 18 novembre 2021 è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da una delle balle di poliuretano espanso del peso di 400 chili che aveva trasportato con il Tir dalla Francia fino al piazzale interno della ditta Eurofed srl di Cesano. Il Tribunale di Monza ha assolto dall'accusa di omicidio colposo il titolare della società francese da cui proveniva il materiale e il mulettista francese che lo aveva caricato sul Tir, per cui la Procura aveva chiesto rispettivamente la condanna a 1 anno e l'assoluzione.