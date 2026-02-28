Cameri sciopero al polo logistico che rifornisce Tigros | braccia incrociate per una mattina

Venerdì 27 febbraio, al polo logistico di Cameri che rifornisce Tigros, si è svolto uno sciopero che ha coinvolto i lavoratori, con le squadre che hanno incrociato le braccia per tutta la mattina. La protesta ha interessato il sito di distribuzione, causando possibili ripercussioni sulle consegne e sulle attività quotidiane del supermercato. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui partecipanti è stato reso noto.

Braccia incrociate per una mattina. Sciopero venerdì 27 febbraio a Cameri al polo logistico che rifornisce Tigros. Gli addetti, 40 del Si Cobas, su 200 totali del polo, che si sono fermati per la vertenza con l'appaltatore "Mhv-man handwork".