Cambio ora marzo 2026 | quando spostare le lancette e perché sembra anticipato

Nel marzo 2026, le lancette dell’orologio si sposteranno per l’ora legale, segnando un cambiamento che interessa milioni di italiani. La data precisa del cambio, che avviene ogni primavera, viene annunciata ufficialmente e riguarda vari aspetti della vita quotidiana, dalla gestione del sonno alle attività lavorative e scolastiche. La modifica oraria si applica in tutta Italia, coinvolgendo famiglie, aziende e istituzioni.

Con l’arrivo della primavera torna puntuale una delle domande più cercate online: quando cambia l’ora nel 2026? Il passaggio all’ora legale non è solo una questione di lancette, ma un piccolo scossone alle abitudini quotidiane che riguarda sonno, lavoro, scuola e perfino le bollette. Nel 2026, inoltre, l’ora legale darà l’impressione di arrivare prima del solito. Vediamo quando scatta, perché succede e quali effetti ha sulla nostra vita di tutti i giorni. In Italia l’ora legale scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Alle 02:00 di notte le lancette andranno spostate avanti alle 03:00.In pratica: La maggior parte di smartphone, computer e dispositivi digitali aggiornerà l’orario automaticamente. 🔗 Leggi su Funweek.it

Ora legale 2026, quando cambia La data in cui spostare le lancette indietro quest'anno arriva prima

